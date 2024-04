Innovazione inizia con generazione di idee

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di martedì 2 aprile 2024) Massimo Canducci, Cio Gruppo Engineering e docente di Innovation Management e Consultancy and Soft Skills ci parla di, IA e lavoro «L’non è una scintilla, è un processo». Così descrive l’Massimo Canducci, uno dei più grandi esperti in Italia die trasformazione digitale. Chief Innovation Officer del Gruppo Engineering dove guida un team di oltre 300 innovatori, membro del Forbes Technology Council, fa parte dell’Advisory Group Standardization for Emerging Technologies and Innovations, che indirizza le scelte strategiche di ISO a livello mondiale sulle tecnologie emergenti e l’. Infine, è professore all’Executive Mba Ticinensis, insegna Innovation Management all’Università di Torino e Consultancy and Soft Skills al Mibe dell’Università di ...