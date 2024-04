Inizia a definirsi la scaletta del tour estivo dei Tiromancino

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 2 aprile 2024) Al momento lacomprende queste canzoni : La descrizione di un attimo Due destini Per me è importante I giorni migliori Nessuna certezza Amore Impossibile Imparare dal vento Un tempo piccolo L’ alba di domani Angoli di cielo Liberi Immagini che lasciano il segno Piccoli miracoli Tra di noi Dove tutto è a metà Noi Casomai Sale amore e vento Vento del sud Finché ti va L’ odore del mare Due rose Puntofermo Pomeriggio grigio di Pasquetta… #puntofermo farà parte dei concerti e stondo ad immaginarmi questa canzone live. È come una nuova amica da ospitare tra tanti altri amici acquisti negli anni ; alcuni di loro si conoscono ormai da una vita. Per fare amicizia ci gioco un po’ con la chitarra acustica…così a familiarizzare e ad annusarci un po’ da vicino. Dove vuoi stare ? prima ? dopo ? nel mezzo ? In ogni caso… Benvenuta tra noi ! ...