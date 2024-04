Infortunio Scalvini | ecco l’esito degli esami sul difensore dell’Atalanta

(Di martedì 2 aprile 2024)per quanto riguarda il. La situazione nerazzurra Dopo l’riscontrato contro il Napoli, ilGiorgiosi è sottoposto oggi astrumentali per capire l’entità del danno.le ultime notizie da Zingonia. La diagnosi diè la seguente: lesione della giunzione

Milano. Da un San Siro all’altro nel giro di 72 ore. Dopo l’1-1 contro il Milan, per l’ Atalanta è già tempo di pensare alla sfida contro l’Inter in programma mercoledì sera, recupero della 21ª ... (bergamonews)

Durante la sfida contro il Napoli, valida per la 30esima giornata di Serie A e vinta dagli orobici per 3-0, il difensore dell` Atalanta Giorgio... (calciomercato)

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: orario, formazioni e dove vederla in tv o in streaming - Assenti anche De Ketelaere per una distrazione all’adduttore lungo sinistro riportata nel ritiro con la sua Nazionale, insieme a Scalvini, alle prese con l’Infortunio al flessore sinistro. Recuperato, ...sport.virgilio

Infortunio Scalvini: le condizioni del difensore dell’Atalanta in vista del Cagliari - Infortunio Scalvini: le condizioni del difensore centrale dell’Atalanta in vista della prossima gara contro il Cagliari In casa Atalanta preoccupano le condizioni del centrale difensivo, anche della N ...cagliarinews24

ATALANTA, 2000 tifosi a Zingonia e il punto sugli infortuni - Archiviata la dolorosa sconfitta di sabato sera contro il Milan, per la Fiorentina è già tempo di pensare al prossimo fondamentale impegno. Mercoledì 3 aprile alle 21:00 ...firenzeviola