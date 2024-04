Influenza aviaria riscontrata nei mammiferi in quattro stati Usa | infettata anche una persona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Che l’avesse già da tempo cominciato a infettareera noto e temuto, ora dagli Usa arriva la notizia che unaè risultata positiva all’attuale ceppo H5n1 dell’ad alta patogenicità attraverso bovini da latte. A informare del caso sono le autorità federali e statali del Texas. “Il paziente ha riferito un arrossamento degli occhi (compatibile con congiuntivite) come unico sintomo e si sta riprendendo”, hanno affermato i Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie). Il trattamento suggerito è il farmaco antivirale usato per l’, in isolamento per non trasmettere il contagio. I sintomi nelle mucche – Già nei giorni scorsi, il 27 marzo scorso, il dipartimento ...