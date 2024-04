Influenza aviaria | contagiato un uomo in Texas | è il secondo caso negli Usa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 (Adnkronos) –umano diin, dove il virus è stato confermato in un lavoratore del settore lattiero-caseario che ha avuto contatti con bovini infetti. Il paziente, che presentava un'infiammazione agli occhi come unico sintomo, è in isolamento e sotto trattamento antivirale. A contagiarlo è stato un ceppo di H5N1 altamente virulento che di recente ha imperversato fra le mucche da latte in 5 stati Usa. "Al momento non siamo a conoscenza di contatti stretti" del nuovo"che abbiano manifestato sintomi", ha precisato Kevin Griffis, portavoce dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Per gli Stati Uniti si tratta deldi...