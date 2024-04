Influenza aviaria | contagiato un uomo in Texas | è il secondo caso negli Usa

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) –umano diin, dove il virus è stato confermato in un lavoratore del settore lattiero-caseario che ha avuto contatti con bovini infetti. Il paziente, che presentava un'infiammazione agli occhi come unico sintomo, è in isolamento e sotto trattamento antivirale. A contagiarlo è stato un ceppo di H5N1 altamente virulento

