INFLUENCER

(Di martedì 2 aprile 2024) Ormai è un termine entrato nell’uso comune, con estrema rapidità. E ha già attraversato sorti alterne, evidenziando utilità e criticità per l’eccesso di “influenza“ che la persona legata a questa parola può avere su un segmento dell’opinione pubblica. Si tratta dell’, un neologismo che, al di là della sua origine, oggi significa essenzialmente “personaggio di successo, popolare nei social network e in generale molto seguìto dai media, che è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico“. E ancora: “Che influenza, che esercita un influsso determinante sul pensiero o sulla volontà altrui“. Così contemporanea anche in Italia, la parola in realtà è in uso in inglese con il significato generico di ‘persona che influenza qualcosa o qualcuno’ sin dal 1664“. Come spiega l’Accademia della Crusca, "i maggiori dizionari inglesi non riportano l’accezione ...