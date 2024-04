Incidente in via del Pomerio | due donne trasportate al ‘San Pio’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue le persone rimaste ferite in unstradale avvenuto questa sera in via del. A scontrarsi per cause in corso di accertamento una Alfa Romeo e una Opel Corsa che poi avrebbe colpito un’altra autovettura che era in sosta. A restare feriti la passeggera della Giulietta del 2007 e trasportata al San Pio e la conducente della Opel del 1996. Anche quest’ultima alin codice giallo. Illeso il conducente dell’Alfa Romeo, un 19enne. Sul posto la Polizia Municipale e il personale del 118 che ha trasportato le duein ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.