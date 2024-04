Incidente in moto a Miami | muore un 28enne di Urgnano | gravissimo l’amico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 aprile 2024). Due ragazzi originari disono rimasti coinvolti in unnella giornata di lunedì 1 aprile a, negli Stati Uniti: uno dei due, 28 anni, ha perso la vita, mentreche era con lui è ricoverato in condizioni serissime. La famiglia del giovane, una volta appresa la notizia, si è subito messa in contatto con la Farnesina per avere informazioni su quanto accaduto e come agire a livello operativo per organizzare il rientro della salma. Al momento le notizie sono ancora poche e frammentarie. Seguono aggiornamenti.