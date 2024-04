Incidente e incendio in galleria | esercitazione sul Grande Raccordo Anulare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Nella notte del 4 aprile, si svolgerà un’con simulazione di un’emergenza all’interno della“Selva Candida”, nella carreggiata esterna del. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, Anas comunica che la strada sarà temporaneamente interdetta al traffico la carreggiata esterna del GRA, all’altezza del km 7,000, dalle 22:30 fino al completamento delle operazioni mentre il traffico sarà deviato in carreggiata interna tramite bypass. L’viene effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 264/06 che disciplina la sicurezza delle gallerie della rete TEN. In particolare il decreto prevede l’esecuzione di prove in scala reale di situazioni emergenziali che coinvolgono la catena di allertamento e l’intervento ...