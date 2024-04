Incidente a Borgarello | moto contro furgone | centauro in fin di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024)(Pavia), 2 aprile 2024 – Unciclista è in gravissime condizioni dopo essersi scontrato con unlungo la Statale 35 a, in provincia di Pavia. Dopo l', avvenuto poco prima delle 17.30, l'uomo è andato in arresto cardiocircolatorio. Lo fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con automedica e ambulanza, insieme a vigili del fuoco e carabinieri. Le manovre di rianimazione erano ancora in corso, mentre ilciclista veniva trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.