“Incesto” | i test del Dna mostrano un aumento dei casi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 2 aprile 2024) Tabù dell’: idel Dnal’dinegli ultimi anni. Idel Dna hanno rivelato che idisono aumentati nell’ultimo mezzo secolo. Pero relazione incestuosa, si intende un rapporto sessuale fra due persone fra le quali esistano determinati vincoli di parentela o di affinità. In diversi Paesi del mondo è vietato contrarre matrimonio fra fratelli e sorelle o fra zio/a e nipote o fra ascendente e discendente. In alcuniè sottoposto a restrizioni anche il matrimonio tra cugini. Prescindendo dal significato simbolico dell’messo in luce dalla psicoanalisi, sembrerebbe, da indagini storiche, che il tabù dell’abbia ...