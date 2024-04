(Di martedì 2 aprile 2024) Il governatore diha riferito che dieci persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per unscoppiato in un edificio della città turca . Secondo quanto riportato da Anadolu, le fiamme avrebbero interessato due piani interrati di un palazzo della città.

Incendio-killer a Istanbul provoca 10 morti e 13 feriti - Il governatore di Istanbul ha riferito che dieci persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per un Incendio scoppiato in un edificio della città turca. Secondo quanto riportato da Anadolu, le fiamme ...gazzettadelsud

Corto circuito killer: donna muore folgorata, in fiamme il suo appartamento - Palermo – Tragedia nel capoluogo siciliano: una donna di 86 anni è morta folgorata nel suo appartamento in via Umberto Giordano. L’anziana vittima è deceduta forse in seguito a un corto circuito dell’ ...informazione

Ancona, auto in fiamme: i vigili del fuoco spengono l'Incendio in via Volterra con liquido schiumogeno - ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10,15 circa in via Volterra ad Ancona per l'Incendio di un’autovettura. Usato il liquido schiumogeno La squadra dei Vigili ...corriereadriatico