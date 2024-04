Massa , 1 aprile 2024 – Paura a Massa , nella frazione di Romagnano, per un Incendio scoppiato all’interno di una villetta nel primo pomeriggio di oggi, 1 aprile. Due persone sono finite in ospedale, ... (lanazione)

Gandino . Serata di Pasquetta movimentata nel centro storico di Gandino , dove poco prima delle 23 è scattato l’allarme per un Incendio divampato per cause imprecisate in una casa disabitata in ... (bergamonews)

Incendio in una discoteca a Istanbul, dieci morti e tredici feriti. A fuoco palazzo di 16 piani a Besiktas - Un Incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo hanno perso la vita 10 persone e ne sono rimaste ferite 13, di cui 7 in modo grave.ilgazzettino

Incendio in una discoteca a Istanbul, dieci morti e tredici feriti - Incendio in una discoteca a Istanbul. Il Governatorato ha annunciato martedì che 10 persone hanno perso la vita in un Incendio scoppiato in un night club sotto un edificio di 16 piani a Besiktas, con ...ilmessaggero

Incendio sul lungomare, in rianimazione la vittima dello scoppio - CATANIA – Incendio a Catania: è stato intubato nel reparto di rianimazione ... secondo cui l’uomo ha ustioni “non gravissime” su una superficie totale al di sotto del 15 per cento. Il ricovero in ...livesicilia