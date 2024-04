Incendio in un edificio a Istanbul | 15 morti e otto feriti

(Di martedì 2 aprile 2024) Il governatore diha riferito che quindici persone sono morte esono rimaste ferite per unscoppiato in undella città turca. Secondo quanto riportato da Anadolu, le fiamme avrebbero interessato due piani interrati di un palazzo della città. Secondo quanto riportato dalla tv di Stato Trt, l'è scoppiato in un condominio a Gayrettepe, quartiere sulla sponda europea di. Il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'

Pubblicato il 1 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Grosso incendio in un incendio di un edificio industriale di Scandicci . I Vigili del fuoco del comando di Firenze e dal comando di Prato, stanno ... (dayitalianews)

Al menos 12 muertos y 11 heridos tras incendiarse un edificio en Estambul - Al menos 12 personas murieron este martes, y otras 11 resultaron heridas, siete de ellas de gravedad, en un Incendio que se declaró en el sótano de un ...20minutos.es

Bombe plananti russe, ecco come stanno cambiando la guerra in Ucraina. «Raggio di distruzione di 200 metri» - In una roccaforte ucraina vicino alla linea del fronte, a meno di 20 miglia dalla città orientale di Donetsk, una bomba alata è stata vista sfrecciare verso un edificio ...ilmessaggero