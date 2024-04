Incendio in centro storico a Gandino | in fiamme una casa disabitata

(Di martedì 2 aprile 2024). Serata di Pasquetta movimentata neldi, dove poco prima delle 23 è scattato l’allarme per undivampato per cause imprecisate in unain contrada Cerioli. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Gazzaniga e Clusone, i Carabinieri di Ponte Nossa e numerosi residenti e volontari. L’intervento per circoscrivere leè stato particolarmente complesso, poiché l’edificio, con accesso da via Bettera è raggiungibile di fatto solo a piedi, attraversando gli stretti passaggi fra Contrada Castello e l’area di Palazzo Giovanelli. Fortunatamente nessun danno per le persone, ma tanta apprensione fra i residenti degli edifici vicini, che prudenzialmente hanno abbandonato (compresa la famiglia con un ...

