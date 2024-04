Incendio in casa | grave il professore universitario Luca Michelini | il rogo è scoppiato in cucina

I vigili del fuoco sono intervenuti in un'abitazione di via Messigno a Pompei , dove hanno trovato il corpo senza vita dell' uomo . Si indaga per suicidio.Continua a leggere (fanpage)

Incendio in una discoteca a Istanbul, dieci morti e tredici feriti. A fuoco palazzo di 16 piani a Besiktas - Un Incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo hanno perso la vita 10 persone e ne sono rimaste ferite 13, di cui 7 in modo grave.ilmattino

La Torre resta al buio, l'Incendio manda 75 famiglie in strada. A Tor Bella Monaca presidio per evitare le occupazioni - Un Incendio che ha mandato in fumo il weekend di Pasqua di centinaia ... Dopo le verifiche lo stabile è stato ritenuto agibile e centinaia di residenti sono rientrati in casa scegliendo di restare al ...romatoday

Tragedia a L’Aquila, Incendio in un appartamento in piazza Cifani: morto un uomo di 62 anni - Incendio in un appartamento a L'Aquila nella notte del 2 aprile 2024: morto un uomo di 62anni. Indagini in corso ...tag24