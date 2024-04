Incastrato dai pentiti per un omicidio del 2003 | boss in cella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri hanno arrestato su ordine del Gip del tribunale di Napoli il 54enne Giacomo Fragnoli, ritenuto reggente del clan camorristica Fragnoli-La Torre di Mondragone (Caserta), accusato di essere il mandante dell’avvenuto neldi Giuseppe Mancone, freddato con diversi colpi di pistola; al 54enne è contestato anche l’associazione camorristica. Fragnoli, figlio di Giuseppe, esponente di spicco della camorra mondragonese, ha già scontato una condanna per associazione camorristica ed estorsione nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila, ed è uscito di carcere nel gennaio scorso, tornando subito a Mondragone. Nel frattempo si era già messa in moto la macchina delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, in relazione all’di Giuseppe Mancone, ucciso il ...