Inail, in 2 mesi 119 denunce di morti sul lavoro (+19%) - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nei primi due mesi del 2024 sono state 92.711 (+7,2% rispetto a gennaio-febbraio 2023), 119 delle quali con esito mortale (+19,0%). (ANSA) ...ansa

Lavoro, Inail: infortuni gennaio-febbraio +7,2%, morti +19% - Roma, 2 apr. (askanews) - Aumentano le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail e crescono anche quelle con esito mortale. Nel ...notizie.tiscali

Inail * INFORTUNI SUL LAVORO: « NEI PRIMI DUE mesi DEL 2024 PRESENTATE 92.711 DENUNCE, IN TRENTINO 1.451 / IN ALTO ADIGE 2.236 - Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nel primo bimestre 2024 sono state 119, 19 in più rispetto alle 100 registrate nel primo bimestre 2023, cinque in più ...agenziagiornalisticaopinione