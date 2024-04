In ufficio o a cena Insieme a jeans | gonne a matita o in versione mini abito Il blazer con cintura è il capo più versatile e raffinato della Primavera 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo settimane di meteo incerto, lasembrerebbe arrivata in modo definitivo. Con lei, il desiderio di sperimentare nuovi look, regalando una ventata d’aria fresca al guardaroba. Senza operare stravolgimenti radicali, si può iniziare rinnovando ciò che si trova già nell’armadio. Cominciando da uncon. Se è vero che la giacca sartoriale, oversize al punto giusto, è unindispensabile, è giusto rinnovarla stagione dopo stagione. La– sottile o spessa, discreta o logata – può rappresentare la soluzione di stile vincente per vedere ilsotto una luce inedita. Creando, al contempo, outfit lusinghieri e che slanciano la figura. ...