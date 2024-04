In quel di Brescia la domenica di Pasqua volano focacce

(Di martedì 2 aprile 2024) È la colomba a troneggiare sulle tavole degli italiani in qualità di “panettonele”, e nessuno potrà contestare questa semplicistica definizione, dal momento che fu proprio la Motta ad avere l’idea di riciclare macchinari e impasti per creare una linea di business destinata alla festività primaverile. Se verso Sud il lievitato alato viene spodestato da sontuosissime pastiere, in Lombardia e in particolare nella provincia dipuò godere della compagnia di una focaccia dolce originaria della Valcamonica. La “spongada”, così chiamata per la sua consistenza morbida e spugnosa, è una preparazione semplice che tuttavia richiede pazienza e dedizione, andando incontro a doppia lievitazione. Composta da ingredienti poveri – quali farina, zucchero, burro, uova, latte e lievito – questa pagnotta viene tradizionalmente segnata con un’incisione a ...

