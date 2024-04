In arrivo 50 borse di studio dalla Fondazione Marchesini | come presentare la domanda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Bologna, 2 aprile 2024 - Una bella iniziativa, per favorire il percorso di crescita culturale degli studenti.Act ha lanciato la campagna "We act for ... youth's future", il bando che prevede l'assegnazione di 50dida destinare a studenti e studentesse che si sono distinti in ambito Stem. L'iniziativa Il bando di concorso assegnerà 50dia tutti gli studenti che si sono distinti in ambito Stem, ovvero tutto ciò che concerne le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. L'obiettivo è quello di incentivare i ragazzi a proseguire gli studi, permettendo loro di arricchire maggiormente il loro bagaglio culturale e acquisire maggiori competenze. L'iniziativa si pone di aiutare, tra i tanti, soprattutto coloro che ...