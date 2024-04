Imu 2024 | chi deve pagarla? Calcolo Importo e scadenze aggiornamento 2 APRILE

Tutti pronti per la prova orale del Concorso scuola 2024 : chi ha superato la prova scritta sta studiando in vista della prova decisiva ai fini del superamento della procedura. L'articolo Concorso ... (orizzontescuola)

Tutto ciò che c’è da sapere per il 2024 sulle Scadenze per il versamento dell’Imu per non farsi trovare impreparati e avere brutte sorprese. Per il 2024 cambiano leggermente le Scadenze per il ... (2anews)