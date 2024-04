Impallomeni | «Inter col pilota automatico! Scudetto nel derby…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) L’continua a volare in campionato e si avvicina sempre di più allo. Stefano, su TMW Radio, ha parlato della possibilità per i nerazzurri di conquistare il tricolore nel derby col Milan VICINO – Queste le parole di: «Complimenti a Inzaghi, che ha conseguito la centesima vittoria su 150 panchine all’, una media punti stratosferica. Si appresta a vincere unodal significato importante. Se non segna Lautaro, segnano gli altri. Va col. All’bastano ormai un paio di vittorie. Nel derby magari può arrivare…E subito dicono che Pioli si gioca tanto nel derby. Basta, o ci si crede o meno».-News - Ultime notizie e calciomercato ...