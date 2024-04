Ilaria Salis ringrazia Mattarella “per il coinvolgimento nel suo caso”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 aprile 2024) . Ecco cosa ha raccontato il padre della 39enne Il presidente della Repubblica Sergioaveva telefonato a Roberto, il padre di, la 39enne detenuta da oltre un anno a Budapest, dopo che l’uomo aveva deciso di inviare una lettera al Quirinale chiedendo l’intervento del governo.ha raccontato che il Presidente “Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia e mi ha garantito il suo personale interessamento al”. “Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia”, ha aggiunto l’uomo, spiegando che “Siamo tutti molto contenti e lo sarà anchequando la sentirò è stata una telefonata molto cordiale che mi ...