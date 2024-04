Ilaria Salis in catene? Ora il pm rivela | “Anche l’Italia li porta al guinzaglio”

(Di martedì 2 aprile 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/04/-Quarta-1.mp4 Le immagini dicondotta inin aula hanno colpito tutti e scatenato un comprensibile dibattito sulle modalità di trattamento dei detenuti in Ungheria. Il governo italiano ha protestato. Antonio Tajani continua a ripetere chere un imputato alnon è cosa buona e giusta. E la sinistra strepita sulle condizioni di carcerazione della neo-eroina antifascista, da 13 mesi in carcerazione preventiva con l’accusa di aver picchiato alcuni neonazisti a Budapest. Leggi“impressionata” da Mattarella. E infatti c’è qualcosa di strano No,non è un’eroina di Nicola ...

Cosa c'entra Altiero Spinelli con Ilaria Salis - Salvatore Merlo su il Foglio cita, un po’ a sorpresa, Altiero Spinelli come un esempio al quale Ilaria Salis non ricondurrebbe, per molti motivi. Non entro nella vicenda Salis - vergognosa, ci torno ...osservatoriosullalegalita

Roberto Salis a Huffpost: "Se candidate Ilaria e non viene eletta sarà massacrata" - Il padre di Ilaria Salis esprime i suoi dubbi sull'idea di Elly Schlein: "Non abbiamo ancora capito di che stanno parlando. Ma se all'ultimo cadesse la ...huffingtonpost

Ilaria Salis candidata con il PD Fausto Bertinotti: “Varebbe la pena…” - Ilaria Salis candidata con il PD per le elezioni europee Il commento di Fausto Bertinotti: “Quando ero segretario abbiamo candidato Vladimir Luxuria e abbiamo quindi scelto delle candidature ...la7