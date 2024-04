Il vero impatto della Reaganomics sull’economia degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) Negli anni Settanta, glierano afflitti da una serie sempre crescente di problemi, la maggior parte dei quali erano il risultato di un eccessivo intervento del governo nell’economia eproliferazione dei programmi di welfare, a dispetto dell’immagine popolare europeacome esempio da manuale di un’economia di libero mercato non gravata da programmi e istituzioni di welfare. Depurata dall’inflazione e dalla crescita demografica, la spesa federale pro-capite per i programmi di welfare quasi raddoppiò dal 1970 al 1980, passando da 1.293 a 2.555 dollari. La situazione economica di molti cittadini statunitensi si era deteriorata prima dell’arrivo di Ronald Reagan alla Casa Bianca. In termini reali, i redditi delle famiglie bianche americane diminuirono del ...