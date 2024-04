Il terrorismo verbale di Meloni e soci | ‘pacifismo da divano’ non è irridente | ma inquietante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Forse ispirato/a dal suo vero partner politico di sempre – il ministro già mercante d’armi Guido Crosetto; perfetta incarnazione di Gru, il personaggio del cartoon Cattivissimo me – il/la premier, in piena campagna elettorale, scatena dal Libano tutta la sua ferocia da bulletta mannara contro chi intralcia la sua corsa ad accreditarsi nel salotto buono Casa Bianca-Nato-Ue, andando in guerra con l’elmetto calato sul capino. Ossia i critici di una mattanza senza via d’uscita lungo l’asse Mosca-Kiev, che si rivela sempre di più una lucrosa rendita per politici intenzionati a depistare pubbliche opinioni trasformate in greggi e per gli affaristi del settore materiale bellico. Sicché ilano “pacifisti da divano”, rivolto ai critici del nuovo corso “armiamoci e partite” di mussoliniana memoria (che riutilizza l’ignobile retorica del “poltronismo” già all’opera per ...