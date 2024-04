“Il teorema di Margherita” in proiezione al Cinema Italia di Macerata

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 2 aprile 2024)– L’Università die ilpropongono una serata di confronto e approfondimento sul ruolo delle donne all’interno degli ambienti accademici, in particolare in quelli legati alle cosiddette Stem, ossia scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Mercoledì 3 aprile alle 21 sarà proiettato “Ildi”, film franco-svizzero presentato al Festival di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Climax film Gaspar Noé: nuova uscita Checco Zalone: le riprese del suo ultimo film a Trieste Prequel di Harry Potter in arrivo: dedicato a Voldemort “Il delitto Mattarella” da oggi alGene Roddenberry, un film biografico sul creatore del mondo Star ...