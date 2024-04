IL TABELLINO Due gol francesi | Defrel e Thauvin

(Di martedì 2 aprile 2024) sassuolo 1 udinese 1 SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic (27’ s.t. Boloca), Thorstvedt;(34’ s.t. Bajrami), Henrique (34’ s.t. Castillejo), Laurienté (46’ s.t. Volpato); Pinamonti. All. Ballardini (Pegolo, Cragno, Missori, Viti, Kumbulla, Obiang, Lipani, Ceide) UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Ferreira; Pereyra, Lovric (32’ s.t. Zarraga), Walace, Samardzic, Kamara;(44’ s.t. Ehizibue); Lucca (44’ s.t. Success). All. Cioffi (Padelli, Silvestri, Kabasele, Giannetti, Tikvic, Kristensen, Ebosele, Payero, Zemura) Arbitro: Fabbri di Ravenna (Del Giovane, Mokhtar, q.u. Cosso) Reti: 41’ p.t., 44’ p.t.Note: ammoniti Bijol, Doig, Lucca, spettatori 11512, incasso di 86.336

