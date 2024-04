Il Sogno Della Crisalide torna con un nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Un’esplorazione introspettiva che tocca temi come il dubbio, la vulnerabilità e la ricerca di autoconsapevolezza Ilsulle scene musicali annunciando la pubblicazione del suo“Ipocondria”,disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming a partire dal 5 Aprile per Gallia Music. Il brano sarà presentato dal vivo il 4 Aprile al Monk di Roma in uno showcase di apertura al concerto di Artù. “Ipocondria” si caratterizza per la sua struttura musicale riflessiva, abbinata ad un testo che invita all’autoesame. Attraverso la sua musica, Ilindaga le sfide interiori, proponendo un dialogo profondo e, allo stesso tempo, irriverente, sulla percezione...