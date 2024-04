Il Sequel Quel pazzo venerdì 2 ottiene un Regista

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 2 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Nisha Ganatra, nota per il suo lavoro in “Late Night”, prenderà in mano le redini della regia neldella commedia per famiglie Disney del 2003 “”. Nisha Ganatra dirigerà ildi “” con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan Le leggende Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, che hanno interpretato madre e figlia nel film originale, sono in trattative per riprendere i loro ruoli iconici, che vedevano i loro personaggi scambiarsi corpo e vita. Dopo anni di speranze e discussione sul possibile, l’assunzione di Ganatra dà finalmente slancio al progetto, con ...