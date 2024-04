Il ritorno di Paul Smith a Pitti Uomo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 2 aprile 2024) Saràad aprire la 106esima edizione di, in scena dall’11 al 14 giugno a Firenze. È lo stesso stilista, in una nota diffusa poche ore fa, ad annunciare il suoalla kermesse, dopo il debutto nel 1993 come primo guest designer del. «Sarà una grande emozione aprire il prossimocon il lancio della mia collezioneper la primavera estate 2025», ha raccontato. «Sono stato tra i primi stilisti invitati a, nel 1993, e l'ho sempre ritenuta una meravigliosa opportunità per dare risalto ad alcuni dei capi più belli di abbigliamento maschile al mondo, in maniera molto concreta. Non vedo l'ora di presentare la mia collezione in una ...