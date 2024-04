Il Regno del Pianeta delle Scimmie ripropone un elemento classico del franchise

Le vittime del raid sugli aiuti a Gaza: Zomi l’australiana morta «facendo il lavoro che amava» e gli altri sei operatori umanitari - Sette gli operatori umanitari uccisi a Gaza con il raid delle forze di difesa israeliane su un convoglio di aiuti alimentari: tra loro un cittadino polacco, un inglese, un canadese e due israeliani ...corriere

La BYD Seagull da 9.000 euro arriva in Europa per sfidare la Dacia Spring - 320 km di autonomia e un prezzo che in Cina è inferiore ai 9.000 euro: arriva in UK la BYD Seagull per sfidare la Dacia Spring.auto.everyeye

Cancro, colpiti sempre più under 50: la scienza si interroga - Migliori strumenti diagnostici, ma stili di vita dannosi : gli scienziati si interrogano sull'incremento dei casi di cancro fra i giovani ...donnamoderna