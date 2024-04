“Il ragazzo Inter-galattico” | a Rho spettacolo teatrale dedicato all’autismo

(Di martedì 2 aprile 2024) Rho, 2 aprile 2024 – In occasione della Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo che si celebra oggi, lunedì 8 aprile alle ore 21 il teatro civico Roberto de Silva di Rho ospita "Il. Un'altra partita per Giò" una narrazionetoccante e divertente che trae ispirazione dalla vera storia di Giorgio,con autismo innamorato dell'e del basket. Tratto dal libro "Per sempre Giò" di Viviana Locatelli (mamma di Giò) la produzione, realizzata a cura dall'Associazione Ohana e diretta da Marco Montanari, è un viaggio nell'inclusione, nella passione, nella fatica e nella resistenza. In scena le attrici Alessandra Ingoglia e Barbara Menegardo. L'iniziativa rientra nel progetto Aut Out promosso da Sercop in collaborazione ...

Inter, no comment sul derby-scudetto. Per Bastoni "conta solo vincerlo", Farris: "Non ne parliamo" - Il viceallenatore nerazzurro dopo l'Empoli: "Ora pensiamo soltanto all'Udinese, non facciamo calcoli". Il difensore sul tricolore: "Non ci Interessa come e quando arriverà" ...dazn

Milan, Juventus, Barcellona e non solo: quando una coppa può scongiurare una bacheca vuota - La stagione sta per volgere al termine, verosimilmente è possibile fare i primi bilanci. Sono diversi i top club che nei rispettivi campionati non hanno possibilità.calciomercato

Damascelli: "Juventus impaurita e sfiduciata, occorre un cambio che non riguarda solo l'allenatore. Gol subito L'errore è di Szczesny" - Ci sono nove juventini in area e quattro laziali. L’errore grave non lo fa il ragazzo mandato in campo da Allegri, l’errore gravissimo lo fa il portiere. Lo stesso portiere che poi, nel dopo partita, ...tuttojuve