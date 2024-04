Il problema per Ankara si chiama lira La nuova sfida del sultano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) I mercati spesso mandano segnali e a volte la politica li coglie, altre volte no. Vale un po’ per tutti, anche per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fresco di batosta alle elezioni locali di domenica 31 marzo, con il controllo di molte città turche andato all’opposizione. Laturca sta continuando a soffrire nei confronti del dollaro, andando incontro a un progressivo deprezzamento, costato nei primi tre mesi dell’anno il 9% del suo valore. Subendo, poi, in queste ore un altro colpo, fino a un certo punto riconducibile all’esito del voto amministrativo. D’altronde sono mesi che la valuta nazionale perde colpi, anche ben prima del voto di fine marzo. Certo, la coincidenza c’è: per la moneta turca, che il governo di Erdogan ha in tutti modi cercato di sostenere, ricorrendo all’innalzamento dei tassi, oggi al 50%, quello di questi giorni rappresenta il secondo ...