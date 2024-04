Il principe William ricorda il primo incontro con Kate in un emozionante video

Il Duca di Sussex terrà un discorso durante la cerimonia per il 10° anniversario degli Invictus Games nella Cattedrale di St. Paul (vanityfair)

L’annuncio del tumore di Kate ha scosso profondamente non solo la famiglia reale, ma anche l’opinione pubblica globale. La Principe ssa, che ha rivelato solo poche settimane fa la sua diagnosi, si ... (thesocialpost)

Principe William: tutti credono che la vita di un reale sia facile, ma non è così per il figlio di Lady Diana. Il futuro re d’Inghilterra non sta affatto attraversando uno dei momenti migliori ... (cityrumors)