Il prezzo del gas chiude in calo a 26 euro al megawattora

Brent in forte rialzo verso gli 88 dollari, ai massimi da fine ottobre. Movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Ancora in aumento la media nazionale dei prezzi ... (iltempo)

Guardamiglio (Lodi), 2 aprile 2024 - Vendevano auto dopo aver truccato il contachilometri per "ringiovanirle" e venderle ad un prezzo più alto. Ma i carabinieri della stazione di Guardamiglio, in ... (ilgiorno)

Il prezzo del gas chiude in calo a 26 euro complici le temperature miti e sopra la media stagionale. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i Ttf su maggio cedono oltre il 4% a 26,2 euro al ... (quotidiano)

Tesla: consegne in calo nel primo trimestre 2024 - Il futuro di Tesla non si giocherà solo sul prezzo ma anche e soprattutto sull’innovazione tecnologica. I modelli del brand made in USA sono da sempre simbolo di una tecnologia evoluta e di una grande ...adnkronos

