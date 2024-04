Il preoccupante avvicinamento della Bulgaria alla Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) Il fallimento delle trattative per la formazione del governo inapre la strada ad una fase d’instabilità nella nazione balcanica che è dovuta ricorrere per ben cinque volte alle elezioni nel corso degli ultimi tre anni. I colloqui tra il partito conservatore Gerb, guidato dall’ex Commissaria europea Marija Gabriel e la coalizione europeista anticorruzione Continuiamo il cambiamento-democratica (Pp-dB) – capeggiata dal Primo Ministro uscente Nikolai Denkov – sono andati a monte a causa dei disaccordi in materia di nomine ministeriali. Gerb e Pp-dB facevano parte dell’esecutivo uscente, nato grazie alle consultazioni dell’aprile 2023. Uno degli accordi tra i partiti prevedeva una rotazione al vertice dopo nove mesi, con Denkov che avrebbe dovuto lasciare il posto a Gabriel, sua vice nonché Ministra degli esteri. L’insuccesso dei ...