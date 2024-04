Il Premio Oscar di nuovo al cinema dopo la caduta delle accuse di molestie Nel cast di The Contract | anche le due figlie dell' ex pornostar

(Di martedì 2 aprile 2024) Uninizio per Kevin Spacey. Illa sentenza definitiva che lo ha scagionato dalledi violenza sessuale, è pronto per tornare a recitare. E lo farà in un film italiano, girato a Roma e scritto da Eva Henger. Kevin Spacey ritenuto non colpevole di reati sessuali: «Grato alla giuria» X ...

Il mondo del Cinema piange la scomparsa di Tim McGovern , celebre per aver vinto un Oscar per gli effetti speciali nel film Atto di forza (Total Recall) diretto da Paul Verhoeven e interpretato da ... (thesocialpost)

Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Kevin Spacey torna sul set grazie all’immaginazione di Eva Henger . L’attrice, nella sua nuova vita di scrittrice per il cinema, è riuscita nell’impresa di portare in ... (dayitalianews)

