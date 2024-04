Il portiere vittima di razzismo espulso in Spagna | «Mi insultano e vengo punito | assurdo»

(Di martedì 2 aprile 2024) Appena 3-4 giorni fa Cheikh Kane Sarr non lo conosceva nessuno. Ora è l’apertura delle pagine di sport di El Mundo, e tutti lo cercano. Perché durante una partita di serie C spagnola ilsenegalese del Rayo Majadahonda, è stato sobissato di insulti razzisti dai tifosi avversari a pochi minuti dal fischio finale della partita contro il Sestao River Club. Il 23enne ha reagito affrontando da bordo del campo i tifosi che lo avevano offeso. Dopo la reazione di Sarr, l’arbitro Francisco García Riesgo lo ha. E allora i compagni di squadra hanno deciso di lasciare il campo costringendo il direttore di gara a sospendere definitivamente la partita. Pur essendo un episodio accaduto in una partita di serie C, sui giornaliè scattato il dibattito. Non è solo Vinicius, inè un tema sempre caldo. El ...

Spagna, Rayo Majadahonda condanna l’episodio di razzismo contro il proprio portiere Sarr: “Via dal campo” - Anche Vinicius ha avuto una parola di supporto per Cheikh Kane Sarr, portiere del Rayo Majadahonda - che milita in Spagna in Primera Divisiòn RFEF, la terza divisione spagnola, ricoprendo l'ultima ...itasportpress

Ancora razzismo in Spagna, Vinicius non ci sta: "Devono essere arrestati!" - Il giocatore del Real: "Episodi spregevoli. I responsabili devono passare direttamente dallo stadio al carcere" ...corrieredellosport

Ancora razzismo in Spagna, Vinicius Jr ''episodi spregevoli" - "In questo fine settimana nemmeno giocherò, ma intanto, solo questo sabato, in Spagna abbiamo già avuto tre episodi spregevoli di razzismo". (ANSA) ...ansa