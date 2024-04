Il più importante dell' anno sarà l' eclissi solare dell' 8 aprile che sarà però visibile solo negli Stati Uniti E in Italia cosa succede?

(Di martedì 2 aprile 2024) L’evento più atteso in assoluto del cielo di2024 è senz’altro l’totale di Sole’8. Ma da non perdere, poi, cianche la Luna Rosa del 23, alcune importanti congiunzioni e l’appuntamento con le Virginidi: anchesi presenta molto interessante e durante tutto il mese si avrà modo di assistere a diversi eventi astronomici. Spettacoli celesti che terrcon gli occhi verso il cielo e che rendermolto soddisfatti tutti gli appassionati. ...

Elettra Lamborghini è una grandissima fan di Laura Pausini . E così durante l'ultima concerto della cantante, icona del pop italiano in tutto il mondo, la Lambroghini ha pubblicato sui profili social ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner ha spiega to la vittoria di Miami . Un successo che va oltre il secondo posto nel ranking. L'altoatesino ha infatti sottolineato un concetto fondamentale: "L'aspetto più importante è ... (fanpage)

Google cancellerà i dati degli utenti che navigano in incognito: " Questa transazione garantisce reale responsabilità e trasparenza da parte del più grande collezionista di dati del mondo, e segna un passo importante verso il miglioramento e il rispetto del nostro ...

La tempesta di sabbia del Sahara e i suoi effetti sull'ambiente e sulla salute: "Si tratta di un fenomeno naturale, perfino importante per gli assetti degli ecosistemi poiché la ...quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più ...