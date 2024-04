Quotazioni in rialzo per il Petrolio : Il Wti con consegna ad aprile avanza dello 0,7% a 78,08 dollari al barile e il Brent sale a 82,42 dollari con un aumento dello 0,6%. (quotidiano)

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,35% a 80,91 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio sale ai massimi da 5 mesi, Brent a 88 dollari - I prezzi del petrolio salgono ancora con le notizie in arrivo dal Medio Oriente e con la prospettiva di un taglio delle forniture del Messico. Il Wti con consegna a maggio ha scavalcato gli 84 dollari ...ansa

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 83,71 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,65% a 83,71 dollari al barile.quotidiano

Il petrolio è in rialzo a New York a 83,59 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,50% a 83,59 dollari al barile.quotidiano