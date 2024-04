Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,33% a 81,35 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,65% a 83,71 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 85,15 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,72% a 85,15 dollari al barile.ansa

Borsa: l'Europa chiude in calo, Fed più attendista su tassi - Il calo di Wall Street manda in rosso anche le Borse europee, tra cui soprattutto Milano, anche se salgono Saipem ed Eni per rialzo dei prezzi del petrolio. Si allarga lo spread Btp-Bund. Nuovi record ...informazione

Borse europee chiudono in rosso, su oro e petrolio - Chiudono in negativo le Borse europee nella prima seduta dopo la lunga pausa pasquale, che era partita poco mossa ma ha svoltato in rosso dopo l'avvio di Wall Street. Milano chiude in calo dell'1,22%; ...rainews