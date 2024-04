Il percorso giudicato prima buio | poi troppo illuminato Ora ritenuti pericolosi i lampioni ad altezza d’uomo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024)al, poiilluminata e ora coi. È sempre sotto i riflettori la ciclabile che da Borgo Ticino porta alla Chiavica, frazione di Travacò Siccomario. Anni fa quel tratto che permette ai residenti del piccolo centro di raggiungere il capoluogo in sicurezza era diventato famoso perché avrebbe dovuto essere il primo ad avere un asfalto che incamera di giorno i raggi del sole per emettere radiazioni luminose di notte. Accantonata l’idea, si è puntato sui più tradizionali lampioncini a led. "Troppi – secondo alcuni cittadini – Soprattutto perché pochi ciclisti usano la pista di notte". In realtà d’inverno chi rientra dal lavoro ha bisogno dell’illuminazione ed è necessario che le luci non disturbino la fauna. Ma c’è chi si è accorto di ...