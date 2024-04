Il patto fra Comune e privati riempie il carrello della spesa a 72 famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Oggi sono ormai stabilmente una settantina lecittà che vi fanno ricorso, per riuscire a portare in tavola pasti decenti. Ora, accanto ai fondi stanziati periodicamente dal, per sostenere l’iniziativa si potrà contare anche su una generosa donazione privata, arrivata al municipio da un’importante azienda del territorio. È diventato in pochi anni un servizio imprescindibile per Lissone quello fornito dal progetto Dike, lo spazio solidale attivato nei locali del Centro Botticelli grazie alla collaborazione tra ile una rete di associazioni locali, e che fornisce ogni settimana pacchi con alimenti freschi e generi di prima necessità ai nuclei familiari lissonesi più fragili, messi inprima dalle conseguenze del Covid, poi dai rincari delle bollette e dei costi ...