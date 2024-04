Il pasticciotto leccese conquista Milano La pasticceria Martinucci apre una nuova sede in città

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 aprile 2024) La rinomatache ha casa madre a Maglie, Lecce, e presente a macchia di leopardo con 24 sedi in Italia, tra Puglia, Roma (Stazione Termini e Trastevere) e uno store in Lombardia inaugurato il 15 novembre scorso al Merlata Bloom, annuncia il bis nella metropoli meneghina. E ulteriori novità in arrivo nel 2024 negli altri punti vendita. D'altronde, oltre che della cucina romana e della pizza napoletana, i milanesi hanno un evidente debole per il Salento. Data anche la larga percentuale di pugliesi "emigrati" al Nord, spesso da generazioni, le insegne di cucina tradizionale del Sud proliferano (tanto per dirne una, Il Mannarino è uno dei posti più gettonati per la carne) e spopolano anche sui social, riscontrando quasi sempre altrettanto successo di pubblico "in carne e ossa".segue la scia cavalcando una fama già consolidata e ...