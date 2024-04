Il Papa e il genocidio

(Di martedì 2 aprile 2024) Su alcune bacheche Twitter nei giorni scorsi è stato riportato uno screenshot che in teoria dovrebbe essere la traduzione in francese di una parte dell’omelia di Pasqua del. A noi è stato segnalato sul profilo del politico francese Jean-Luc Mélenchon, il tweet – ora rimosso – era questo: Je devine ce que l’emploi du mot “génocide” à propos de Gaza va coûter au pape, de la part des amis des génocidaires. Alors c’est le moment de soutenir sa déclaration. Et les chrétiens seront surement invités à agir par la parole de leur guide spirituel. Ici nous n’avons que la force de la parole et du témoignage. C’est le moment de s’en servir. Traduzione di Google: Quanto costerà all’uso della parola “” in relazione a Gaza, posso immaginare, dagli amici dei genocidari. Quindi ora è il momento di sostenere la sua dichiarazione. E i ...

