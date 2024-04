(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - Comincia da, archiviati gli stravizi die Pasquetta, "la". E' proprio in questo periodo, infatti, che "più italiani decidono di mettersi a dieta o di adottare un regime alimentare detox". Complice anche "qualche 'nuovo' chilo in

Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - Comincia da oggi , archiviati gli stravizi di Pasqua e Pasquetta, "la corsa alla prova costume ". E' proprio in questo periodo, infatti, che "più italiani decidono di ... (liberoquotidiano)

Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - Comincia da oggi , archiviati gli stravizi di Pasqua e Pasquetta, "la corsa alla prova costume ". E' proprio in questo periodo, infatti, che "più italiani decidono di ... (iltempo)

Dieta dopo Pasqua: come rimettersi in forma Ecco su quali verdure, cereali e legumi puntare - Appesantiti e fuori forma dopo gli stravizi di Pasqua e Pasquetta oggi è il giorno giusto per archiviare colombe e cioccolata e riprendere uno stile di vita e un'alimentazione sani.ilmessaggero

Il nutrizionista: "Da oggi la corsa alla prova costume, consigli post-Pasqua" - Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - Comincia da oggi, archiviati gli stravizi di Pasqua e Pasquetta, 'la corsa alla prova costume'. E' proprio ...notizie.tiscali

Mense scolastiche: alimentazione vegetariana o vegana per i bambini, sì o no Risponde la nutrizionista - Crescere un bambino proponendogli un’alimentazione vegetariana o vegana è un bene Allo stesso modo, le mense scolastiche dovrebbero ...ohga