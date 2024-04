Il mistero dei Emile Soleil | incidente o omicidio? Gli interrogativi ancora in sospeso dopo il ritrovamento delle ossa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Parigi, 2 aprile 2024 – Ildei resti del piccolonon ha chiuso il caso. Anzi. Stamani una massiccia battuta di ricerche ha interessato la zona di Le Haute Vernet, dove lo scorso sabato una passante ha rinvenuto ledel bimbo, scomparso l’8 luglio scorso mentre era in vacanza con i nonni. Proprio nel minuscolo centro abitato (appena 25 abitanti) dell’Alta Provenza,era stato visto l’ultima volta. Una trentina gli investigatori tra cui anche uomini dell’IRCGN (Istituto di ricerche criminali della Gendarmeria Nazionale) hanno setacciato oggi il territorio impervio sulle Alpi alla ricerca di ulteriori reperti ed elementi che aiutino a ricostruire quello che è successo. L’autopsia potrà (non è detto) sciogliere i dubbi relativi al momento e alle cause del decesso. Per ...